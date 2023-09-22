الامارات | تحريك المركبات في الحوادث البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مديرية المرور والدوريات في أبوظبي، السائقين إلى تحريك مركباتهم في الحوادث المرورية البسيطة على الطرق، «سواء أكانوا متسببين فيها أم متضررين منها»، خارج الطريق إلى أقرب مكان آمن، وطلب المساعدة من مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي، لإفساح المجال لمرور المركبات الأخرى، وعدم عرقلة حركة السير.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمود البلوشي، إن ضمن الأولويات الاستراتيجية بشرطة أبوظبي أمن الطرق، وإن تحريك المركبات من الطريق في حالات الحوادث المرورية البسيطة لا يؤثر في تحديد المتسبب في الحادث، كما أوضح أن عملية التخطيط تتم من خلال أنظمة دقيقة تحدد المتسبب في الحادث.