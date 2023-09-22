الامارات | «وياكم» تتلقى 229 مقترحاً لتفكيك تحديات كبار السن في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي 229 مشاركة، في الدورة الثانية من مبادرة «وياكم» لتمكين المجتمع من تطوير حلول مبتكرة، ووضع الحلول للتحديات التي تواجه كبار السن، وتنوعت المشاركات بين 111 مقترحاً في الرفاه الاجتماعي، و81 مقترحاً في الرفاه العاطفي، بالإضافة إلى 37 مقترحاً في الرفاه المالي، فيما سيتم غلق باب المشاركات بعد غد الأحد.

وتفصيلاً، تُعد «وياكم» منصة رقمية مجتمعية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وإشراك المجتمع في حصر التحديات واقتراح وتصميم الحلول المبتكرة، حيث تهدف الدائرة من المبادرة إلى رصد الظواهر الاجتماعية ومعالجتها بطرق منهجية مبتكرة، وتركز الدورة الثانية على تحسين رفاهية المسنين عبر ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الرفاه المالي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه العاطفي. وأوضحت الدائرة، أن الأفكار المقدمة سيتم تقييمها من قبل لجنة مؤلفة من خبراء في القطاع الاجتماعي، لاختيار أفضل 10 متسابقين نهائيين، وفقاً لتسعة معايير، تشمل الجدوى الفنية، والجدوى المالية، والوقت المقدر لتنفيذ مشروع تجريبي، وملاءمة الحل للمشكلة، والصلة بالقطاع الاجتماعي، والأثر، والابتكار، والاستدامة، بالإضافة إلى رأي الجمهور، مشيرة إلى أنها ستقوم بتكريم الأفكار الفائزة، ومنح مكافآت تحفيزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، هذا بالإضافة إلى وضع خطة عملية لتنفيذ الأفكار التطويرية المقترحة على أرض الواقع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.

وأكدت المديرة التنفيذية لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في الدائرة، المهندسة شيخة الحوسني، أن منصة «وياكم» تعد أداةً مهمة في سماع صوت المجتمع، عبر استقبال أفكارهم المبتكرة لمعالجة التحديات المجتمعية التي تواجه شرائح المجتمع.

جسور للتواصل

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن المشاركة المجتمعية تعتبر بوابة المعالجة الفعّالة للعديد من التحديات الاجتماعية، وهي محور مبادرات الدائرة، مشيرة إلى أن الهدف من إطلاق منصة «ويّاكم» يتمثل في بناء جسور تواصل بين المجتمع والقطاع الاجتماعي، وسيسهم ذلك في تمكين صانعي القرار من التوصل إلى فهم أفضل للقضايا ذات الأولوية، وإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لها. وكلما زادت الأفكار حققنا نتائج أفضل.