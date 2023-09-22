الامارات | 500 طالب يتعرفون إلى وظائف المستقبل في «رؤية الإمارات للتوظيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّف أكثر من 500 طالب في الثانوية العامة وخريجي الجامعات إلى ملامح وظائف المستقبل، ضمن مشروع «صمم مستقبلك الوظيفي» الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، على هامش الدورة الحالية من معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2023».

وأفاد باحثون خلال زيارتهم للمعرض الذي اختتم فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بأن المعرض فرصة للتعرف إلى الشواغر الوظيفية المتاحة في الجهات المشاركة البالغ عددها 100 جهة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وواصلت الجهات الحكومية المشاركة ضمن منصة حكومة دبي في المعرض وعددها 22 جهة، إجراء مقابلات توظيف مع الباحثين عن عمل من الشباب والشابات الإماراتيين، حيث وفرت 469 شاغراً وظيفياً للمواطنين، كما عرّفت زوار المنصة بالفرص التدريبية التي توفرها لأبناء الإمارات لصقل مهاراتهم.

وأتاحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الفرصة للمواطنين الباحثين عن عمل خلال المعرض لإجراء تقييم الكفاءات السلوكية، من خلال برنامج إلكتروني وفّرته الدائرة للراغبين في التعرف إلى كفاءاتهم، حيث استفاد منه 12 مواطناً خلال أيام المعرض.

كما وفّرت استبيان المرونة للباحثين عن عمل للتعرف إلى ما يتمتعون به من مرونة في التعامل مع الآخرين وتحمل ضغوط العمل، حيث استفاد منه 30 إماراتياً ممن زاروا منصة حكومة دبي.

وشارك نحو 500 من طلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات في مشروع «صمم مستقبلك الوظيفي» الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع مجلس شباب دبي، على هامش الدورة الحالية من معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023.

ووضع الطلاب خطاً زمنياً لمستقبلهم الوظيفي ابتداء من العام الجاري حتى عام 2037، وقاموا بتصميم مستقبلهم الوظيفي، وتدوين طموحهم وتخيلهم لما سيكونون عليه خلال السنوات المقبلة. وتركزت طموحات أبناء الإمارات في المستقبل على الوظائف الهندسية والطبية، والفضاء والذكاء الاصطناعي.

منصة شرطة دبي

وشهدت منصة القيادة العامة لشرطة دبي إقبالاً كبيراً من مقدمي الطلبات خلال أيام مشاركتها في المعرض.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن شرطة دبي تواصل استقبال الطلبات في إطار حرصها على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، واستقطاب الكوادر الإماراتية ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمني لشرطة دبي، إلى جانب تعزيز انخراط العنصر النسائي في العمل الشرطي، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين المرأة في مختلف المجالات.

وطرحت شرطة دبي خلال المعرض 150 شاغراً وظيفياً للكادر العسكري من الذكور والإناث.

وشاركت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ممثلة بإدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة في المعرض، حيث شهد جناح الكلية مشاركة عدد من شركائها الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الضيافة والمالية والتكنولوجيا والتجزئة والهندسة، حيث أشادوا بحسن التنظيم والإقبال الكبير لزوار المعرض.

برامج ومبادرات

واستعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال مشاركتها في المعرض، حزمة من أبرز برامجها ومبادراتها الهادفة إلى استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية، ودعم جهود التوطين في دولة الإمارات، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز قدرات ومهارات الشباب الإماراتي، ما يساعدهم على المنافسة في سوق العمل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاستثمار في الإنسان ورفع معدلات التوطين».

• 100 جهة شاركت في المعرض على مدار 3 أيام.

• 22 جهة حكومية أجرت مقابلات مع شباب وشابات باحثين عن عمل.

12 من أصحاب الهمم يقدمون سيرهم الذاتية لـ «مكتب التوظيف الدامج»

خصصت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جناحاً ضمن منصة حكومة دبي لاستقبال الباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وأطلقت عليه «مكتب التوظيف الدامج».

واستقبل المكتب 12 شخصاً من أصحاب الهمم الباحثين عن عمل خلال أيام المعرض الثلاثة، وقدموا سيرهم الذاتية لتتم دراستها، وتتواصل الدائرة في وقت لاحق مع الجهات الحكومية في دبي لإيجاد الوظائف المناسبة لهم، حسب تخصص كل منهم ومهاراته والإعاقة الجسدية التي يعانيها.