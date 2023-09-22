الامارات | مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الحكومة الناجحة تجعل التعليم أهم أولوياتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن العلم يصنع الإنسان والإنسان يصنع الحياة، وقال سموه: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الحكومة الناجحة هي التي تجعل التعليم أهم أولوياتها لتصنع به حاضرها ومستقبلها».

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الأمم ترتقي بالعلم وتتطور بالمعرفة وأنّ العلم هو أساس النهضة ووقود استمرارها، بطلب العلم ارتقت حضارتنا العربية والإسلامية مثلما ارتقت جميع الحضارات البشرية لأنّ سعينا للمعرفة هو سعينا للقمم».

وأضاف سموه: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الحكومة الناجحة هي التي تجعل التعليم أهم أولوياتها لتصنع به حاضرها ومستقبلها، فالعلم يصنع الإنسان والإنسان يصنع الحياة».

مكتوم بن محمد:

• «الأمم ترتقي بالعلم وتتطور بالمعرفة وإنّ العلم هو أساس النهضة ووقود استمرارها».