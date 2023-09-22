الامارات | استشارة قانونية.. ما الاجراء القانوني في حالة عدم تطابق التوقيع؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

ما هو الاجراء القانوني في حالة عدم تطابق توقيع الشخص على المحرر المنسوب اليه وهل توصيف التهمة هي تزوير محرر عرفي واستعماله ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

حال تقديم الخصم مستند مزور، يتم الطعن عليه بالتزوير وطلب تحقيق الطعن بالمضاهاة ولدى ثبوت التزوير تقضي المحكمة المدنية برد وبطلان هذا المستند وبموجب هذا الحكم يتم تقديم بلاغ جزائي عن واقعتي التزوير واستعمال محرر مزور حتى يتم توقيع الجزاء الجنائي ومن ثم التعويض عن أي أضرار ترتبت عن ذلك

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