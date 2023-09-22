الامارات | خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم في منزل سيف بن مفتاح النيادي في منطقة أم غافة في مدينة العين، بمناسبة عودة نجله رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن سالماً، بعد أن أكمل بنجاح مهمته الفضائية التي استمرت ستة أشهر.

وبارك سموّه لسلطان النيادي وأفراد أسرته عودته سالماً إلى وطنه وأهله وهنأه بهذا الإنجاز التاريخي الذي تفتخر به دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، ويُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات ومسيرتها المتميزة في مختلف المجالات.

كما أشاد سموّه بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء منذ بداية الفكرة وحتى تكللت بالنجاح في مهمة فضائية تاريخية بكل تفاصيلها وأبعادها ونتائجها، والتي كتبت فصلاً جديداً في طموح زايد نحو الفضاء، لتواصل دولة الإمارات إسهامها في استكشاف الفضاء ودعم الأبحاث والتجارب العلمية المتطورة عن الفضاء الخارجي وإيجاد الحلول العلمية لتحديات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف سموّه أن قيادتنا الحكيمة آمنت بقدرات أبنائها ووثقت بكفاءتهم وسخّرت لهم جميع الإمكانات والفرص للإبداع والتميز، والحمد لله شبابنا كانوا على قدر المسؤولية والثقة وأثبتوا نجاحهم في خوض تكنولوجيا الفضاء.

وقال سموّه إن النيادي وفريق العمل قدموا نماذج مشرفة وملهمة لشباب الإمارات الطموح القادر على إثبات تفوقه وقدرته على خوض التجارب الصعبة والنجاح فيها، معرباً سموّه عن ثقته بمواصلة الجهود والعمل لتعزيز حضور الدولة في قطاع الفضاء خلال المرحلة المقبلة.