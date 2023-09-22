الامارات | سائقون يطالبون بتشديد عقوبات الانشغال بغير الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سائقون لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يواجهون يومياً تصرفات سلبية من سائقين آخرين نتيجة استخدامهم للهواتف المحمولة أثناء القيادة، والتي تسبب انحرافاً مفاجئاً لمركباتهم على مسار الطريق ما يؤدي إلى إرباكهم، بالإضافة إلى التوقف المفاجئ وخفض سرعة المركبة بشكل خطير، والذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث تصادم، مطالبين بتشديد العقوبات بهذا الخصوص.

فيما حذّرت شرطة رأس الخيمة من استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وإجراء المكالمات أو التقاط الصور، وغيرها من الملهيات والسلوكيات السلبية أثناء القيادة باعتبارها من أسباب الانحراف المفاجئ والتسبب في وقوع حوادث مرورية وعواقب وخيمة.

وأشار السائقون عمار الرفاعي، وهاني القدرة، ورامي جبر، وياسر العبد، إلى أن من أبرز الأسباب المؤدية للحوادث التي واجهتهم أثناء قيادتهم لمركباتهم الانشغال بغير الطريق، ولفتوا إلى وقوع حوادث مرورية بسيطة لهم وكان سببها سائقون اصطدموا بهم من جهة الخلف، نتيجة تصفحهم لتطبيقات ذكية ومواقع تواصل اجتماعي وإرسال رسائل نصية أثناء قيادة مركباتهم. وأضافوا أنهم عادة لا ينتبهون لأي مركبة على الطريق تسير بشكل منحرف وفي غير مسارها، حيث يتبين لهم عند مراقبة سائقها أنه منشغل بهاتفه ورأسه يكون للأسفل وليس للأمام أثناء القيادة، وتابعوا أنهم يقومون بتنبيه السائقين عن طريق آلة التنبيه بالمركبة، إلى ضرورة الانتباه أثناء القيادة حتى لا يكون ذلك سبباً في وقوع حوادث.

وأوضحوا أن البعض يكون منشغلاً بهاتفه ويقود مركبة ببطء شديد على المسار اليسار من الطريق، ولا ينتبه إلى المركبات القادمة من الخلف ولا إلى تنبيه المركبات له باستخدام آلة التنبيه بالمركبة، ما يؤدي إلى إرباك حركة المركبات على الطريق وتجاوز المركبات الأخرى عنه لتفادي توقفه بشكل مفاجئ والاصطدام به، مشيرين إلى ضرورة تشديد الإجراءات المرورية بحق السائقين المنشغلين بهواتفهم أثناء القيادة للحد من الحوادث المرورية وإرباك حركة السير والمرور.

من جهته، قال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العقيد الدكتور محمد عبدالله البحار، إنه يجب على السائقين تفادي كل ما من شأنه أن يشغلهم عن الطريق ويؤدي إلى الإهمال وعدم الانتباه كالتحدث بالهاتف أو كتابة رسائل نصية أثناء القيادة.

وأضاف أنه كلما زادت درجة تركيز السائق خلال القيادة زادت درجة قدرته على تفادي المخاطر وتجنب كل ما قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ولفت إلى أن المادة 32 من قانون السير والمرور تنص الفقرة الأولى منها على أن غرامة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف أو الانشغال بأي صورة كانت تبلغ قيمتها بـ800 درهم وأربع نقاط مرورية. وذكر أن شرطة رأس الخيمة وتحقيقاً لمبادرات قطاع المرور بوزارة الداخلية، والتي تهدف إلى ضبط أمن الطرق وتعزيز الأمن والأمان، أطلقت حملة توعوية مرورية، تحت شعار «سياقة بدون هاتف وعي والتزام»، التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور وعدم الانشغال بغير الطريق مثل الهاتف المتحرك وتطبيقاته أثناء القيادة، وذلك تجنباً لحدوث الحوادث المرورية المهلكة وحفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

• 800 درهم و4 نقاط مرورية عقوبة الانشغال بغير الطريق.