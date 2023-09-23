الامارات | محمد بن زايد يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 سبتمبر 2023

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني ، متمنياً للمملكة مزيداً من التنمية والتقدم والرخاء.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء."