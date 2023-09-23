الامارات | الإمارات تشارك السعودية أفراحها باليوم الوطني الـ 93

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على «إكس»: «أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق اليوم الوطني، نشارك المملكة العربية السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «إكس»: «كل التهاني للمملكة العربية السعودية وشعبها وملكها وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. نسأل الله أن يديم خيرهم وأمنهم وعزهم.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.. كل عام وأنتم بخير.. وشعبكم إلى خير.. وراية مجدكم خفاقة عالية».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «إكس»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونسأل الله أن يديم عليها عزها ورفعتها وازدهارها، نعتز بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والسعودية وبالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على جميع الأصعدة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم عجمان، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم أم القيوين، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال سموه: «أبارك لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة؛ تجمعنا مع أشقائنا في المملكة علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تزداد قوة ومتانة انطلاقاً من أواصر المحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين؛ أدعو الله تعالى أن يحفظ المملكة، وأن يديم على قيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق نعمة الرخاء والأمان والازدهار».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ93، وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «نبارك للأشقاء في المملكة العربية السعودية يومهم الوطني الـ93.. كل عام ورايتكم خفاقة وإنجازاتكم مستمرة في ظل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ93، وقال سموه في تغريدة على «إكس»: «نهنئ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ93.. لنا مع المملكة تاريخ عريق، وبين شعبينا أخوة وصلات عميقة، ويجمعنا مستقبل مزدهر وشراكة قوية مستمرة. نتمنى للمملكة دوام العز والتطور والازدهار في ظلّ ملكها، وولي عهده الأمين حفظهما الله».

محمد بن زايد:

• «نشارك السعودية أفراحها الوطنية ونتمنى لها المزيد من التنمية والتقدم والرخاء».

محمد بن راشد:

• «كل التهاني للسعودية وشعبها وملكها وولي عهده.. وأن يديم الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين».