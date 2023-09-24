الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | %58 من الشباب العربي يؤيدون مقاطعة العلامات التجارية الضارة بالبيئة

0 نشر
إعداد: عمرو بيومي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن %58 من الشباب العربي يؤيدون مقاطعة العلامات التجارية الضارة بالبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد 58% من الشباب العربي تأييدهم مقاطعة العلامات التجارية التي تلحق ضرراً بالبيئة. وترتفع هذه النسبة إلى نحو ثلثي (65%) الشباب في دول ، تليها دول شمال إفريقيا (58%)، ومن ثم دول شرق المتوسط (51%)، فيما عبّر 66% من الشباب عن أنهم قلقون جداً وتزايدت مخاوفهم بشأن تأثير التغير المناخي في حياتهم اليومية. وأظهر استطلاع رأي الشباب العربي الذي أصدرته شركة «أصداء بي سي دبليو»، أن 71% من المشاركين في الاستطلاع هذا العام رأوا أن الاحتباس الحراري بات يؤثر في حياتهم. وترتفع هذه النسبة إلى 76% في دول شمال إفريقيا، وإلى 74% في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصل إلى نحو الثلثين (63%) في دول شرق المتوسط، فيما يعتقد أغلبية الشباب العربي (87%) أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم (56%) يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافاً شفافة ومسؤولة لتحقيق الحياد المناخي. وانقسم الشباب حول سبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قال 49% إنه يجب على الأفراد تغيير أساليب حياتهم، بينما يعتقد 47% أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا