الامارات | الخيم الانتخابية والمجالس والزيارات المنزلية.. جدول مزدحم لمرشحي «الوطني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثف مرشحون لانتخابات المجلس الوطني زياراتهم للخيم الانتخابية والمجالس الشبابية، والزيارات المنزلية لطرح حملاتهم الانتخابية، بهدف استقطاب أكبر عدد من أصوات الناخبين. ورصدت «الإمارات اليوم» قيام مرشحين بتصوير أماكن وجودهم في الخيم الانتخابية والمجالس والزيارات لمنازل الناخبين، من أجل شرح برامجهم الانتخابية وإقناع الناخبين بالتصويت لهم.

وقام مرشحون بنشر دعوات عامة للناخبين عبر منصات التواصل الاجتماعي لحضور الحملات الانتخابية خلال الإجازة الأسبوعية، باعتبارها لقاءات مباشرة مع الناخبين.

وقال مرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الزيارات الميدانية للمجالس الشبابية ولمنازل الناخبين، وإجراء الحملات الدعائية في الخيم الانتخابية، أكثر فاعلية وإقناعاً للناخبين من نشر الدعايات والبرامج الانتخابية في الطرقات العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ إن اللقاءات المباشرة تعطي الناخب فرصة التعرف بشكل أكثر إلى المرشحين ومناقشة برامجهم الانتخابية، إضافة إلى تعرّف المرشح إلى آراء الناخبين وتطلعاتهم والمواضيع التي تهمهم.

وأضافوا أنهم يقومون بشكل يومي باستقبال الناخبين في الخيم الانتخابية لساعات طويلة، بهدف الرد على جميع الآراء ومناقشة البرامج الانتخابية، وإقناع الناخب بأهمية التصويت للمشرح المناسب الذي يمثّل صوته في انتخابات المجلس الوطني.