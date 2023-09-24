الامارات | «الأرصاد»: حرارة وأمطار الخريف أعلى من المعدل الطبيعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الأحوال الجوية على الدولة خلال فصل الخريف، الذي بدأ رسمياً أمس، تتميّز بسرعة التغيرات المتلاحقة بشكل عام والحادة أحياناً، بحيث يمكن أن تشهد الدولة استقراراً في الأحوال الجوية، يليه حالة من عدم الاستقرار الجوي قد تكون حادة أحياناً وسريعة.

وأوضح المركز أنه في الفترة الحالية تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خصوصاً أثناء الليل، ومن خلال الإحصاءات المناخية التي قام بها المركز، فإن معدل درجة الحرارة العظمى على الدولة خلال هذه الفترة من العام، يكون 33 درجة مئوية، (معدل درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية)، فيما تشير التنبؤات الفصلية إلى أن الأمطار سوف تكون حول أو أعلى من المعدل بقليل، وكذلك درجات الحرارة سوف تكون أعلى من المعدل الطبيعي خلال هذه الفترة من العام.

وأشار إلى أن الرطوبة النسبية ستزداد في ساعات الصباح الباكر، وفي حالة وجود استقرار جوي تتهيأ الفرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً الداخلية منها، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية العظمى على الدولة 80%، ومعدل الرطوبة النسبية الصغرى على الدولة 30%.

وذكر المركز أنه في هذه الفترة يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتراجع ويبدأ المرتفع الجوي السيبيري بالتقدم لتتأثر به المنطقة، خصوصاً في النصف الثاني من هذا الفصل، كما تتأثر الدولة أيضاً بمرور المنخفضات الجوية الممتدة من البحر الأحمر، وعندما يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتزايد نسبة بخار الماء في هذه الطبقات العليا تتكون السحب، ثم تتطور ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خصوصاً المناطق الجبلية.

ولفت إلى أن معدل الأمطار على الدولة خلال الخريف يصل إلى سبعة مليمترات، فيما كانت أعلى كمية أمطار سجلت خلال 24 ساعة بلغت 131.8 مليمتراً على «ضدنا» سنة 2006، بينما تكون الرياح السائدة خلال هذه الفترة هي الشمالية الغربية على معظم مناطق الدولة وتتحول إلى جنوبية شرقية وجنوبية في بعض الأيام، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، على بعض المناطق، خصوصاً الداخلية والجنوبية وقد تكون محملة بالغبار أحياناً. وتوقّع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة شرقاً وشمالاً والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

• منخفض الهند الموسمي يبدأ بالتراجع والمرتفع الجوي السيبيري يتقدم.