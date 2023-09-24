الامارات | «الحصاد» آخر قمر عملاق في 2023.. ويظهر الجمعة المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن قمر الحصاد لعام 2023 هو آخر قمر عملاق للعام الجاري، عندما يظهر الأسبوع المقبل.

وقال إن الجمعة المقبلة - 29 سبتمبر - موعد ما يعرف بقمر الحصاد لهذا العام، وهو البدر الذي يحدث مع القرب لموعد الاعتدال الخريفي، الاعتدال الشمسي الخريفي في 23 سبتمبر، هو أيضاً سيكون آخر قمر عملاق لعام 2023.

وأوضح أن «قمر الحصاد» هو مصطلح في التقويم الزراعي القديم لدى المزارعين في أوروبا وأميركا الشمالية للقمر البدر عندما يكون مكتملاً أو بدراً في موعد قريب من الاعتدال الخريفي، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، حيث يتزامن مع موسم الحصاد الرئيس في النصف الشمالي من الأرض، حيث تكون المحاصيل الزراعية قد اكتمل نضجها خلال الصيف.

أما مصطلح القمر العملاق فذكر الجروان أنه نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% من القمر الخافت في العام، لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، والتي تسمى «الحضيض»، حيث يقع القمر على بعد يتراوح بين 356 إلى 360 ألف كيلومتر، مقارنة بأقل الأقمار إضاءة عندما يقع القمر في أبعد نقطة له من الأرض والتي تسمى الأوج، حيث يقع القمر على بعد 402 إلى 406 آلاف كيلومتر، علماً بأن متوسط بعد القمر عن الأرض 383 ألف كيلومتر. وأضاف: «على الرغم من أن القمر العملاق يوم الجمعة المقبل لن يكون الأكبر خلال العام - فقد ذهب هذا الوصف إلى القمر العملاق الأزرق في أغسطس الماضي - إلا أنه سيظل أكبر من المتوسط ويستحق المشاهدة».