الامارات | بعد ساعات من إعلان محمد بن راشد.. 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات خلال اليوم الأول بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " عن المنصب.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من إعلان محمد بن راشد.. 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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