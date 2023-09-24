الامارات | محمد بن راشد ينعى محمد بن الشيخ مجرن.. "أحد رجالات دبي الأفاضل الناصحين المخلصين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان الذي وافته المنية اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال صاحب السمو عبر حسابه على منصة "إكس": ودعت دبي اليوم الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.. أحد رجالاتها الأفاضل.. الناصحين المخلصين.. عاصر الشيخ راشد بن سعيد رحمهما الله وكان صاحب رأي سديد وحكمة نابعة من محبة وإخلاص للحاكم والمحكومين.