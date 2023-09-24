الامارات | أحمد بن محمد ينعى الإعلامي السعودي هاني نقشبندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الإعلامي والروائي السعودي هاني نقشبندي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": فقد الإعلام العربي اليوم الإعلامي والروائي السعودي الأخ هاني نقشبندي بعد رحلة طويلة من العطاء في المجالين الصحفي والأدبي.. نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. وعزائنا الخالص لأسرته ولأصدقائه وللوسط الإعلامي العربي.