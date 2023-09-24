الامارات | مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعلن إنجاز مشروع 136 فيلا سكنية في الورقاء الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى جودة الحياة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتخصيص مشاريع سكنية عصرية ومتكاملة، تضمن توفير السكن الملائم، تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مشروع إنشاء 136 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة بدبي، الذي بدأ العمل فيه في مطلع العام الماضي، ويمتد على مساحة 728,510 قدم مربع، فيما بدأت المؤسسة أيضاً في عملية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين لها.

وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مشروع إنشاء 136 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة، يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها المؤسسة، لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري، والتي تضعها المؤسسة في صدارة الأهداف الرامية إلى ضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار العشرين عامًا المقبلة."

وقال بوشهاب: " تعمل المؤسسة على تنفيذ مشاريع سكنية في مختلف مناطق إمارة دبي، لضمان توفير السكن الملائم والخدمات، تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، وروعي فيها توفير أفضل معايير التخطيط لضمان رفاهية الأسر المواطنة، بما يكفل للمواطن وأسرته مقومات الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة."

مساكن بتصاميم مختلفة

ويمتد المشروع على مساحة 728,510 قدم مربع (67,680 متر مربع)، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 511,250 قدم مربع (47,497 متر مربع)، ويتضمن المشروع 136 فيلا سكنية توفر جميع المرافق الحديثة. وتراعي في تصاميمها التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة، ويأتي هذا في إطار التزام المؤسسة بتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين.

كما تم تشييد الفلل بعدة تصاميم معمارية مختلفة لتلبية احتياجات الفئة المستفيدة من المواطنين. وتتنوع الفلل السكنية من حيث الواجهات الخارجية، وتتألف كل فيلا من طابقين أرضي وأول، ومساحات داخلية مرصوفة ومزروعة. ويضم الطابق الأرضي في كل فيلا صالة للعائلة ومجلس بمدخل مستقل، بالإضافة الى مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسيل، وكذلك تم توفير غرفة ضيوف. أما الطابق الأول فيتضمن أربع غرف نوم بخدمات مستقلة لكل غرفة.