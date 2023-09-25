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الامارات | إلياس بوصعب: المنتدى الإعلامي للشباب فرصة لتدريبهم وتأهيلهم

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أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية بدبي، إلياس بو صعب، أن المنتدى الإعلامي للشباب، فرصة جيدة أمام الشباب العرب لتبادل الأفكار والرؤى واكتساب الخبرات حول العمل الإعلامي.
وأضاف في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن التكنولوجيا تعد أحد أهم الركائز التي يقوم عليها الأداء الإعلامي حالياً، مشيراً إلى أن التقنية جزء من عمل الشباب، ولذلك من الضروري الاعتماد عليها لإنتاج المحتوى الإعلامي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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