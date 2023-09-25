الامارات | حمدان بن محمد يعزي في وفاة محمد بن الشيخ مجرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، واجب العزاء اليوم في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان ،وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في منطقة ند الشبا بدبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي.