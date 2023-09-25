الامارات | الصايغ: الشباب أمام فرص ذهبية للإبداع في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المدير التنفيذي لوكالة الصايغ للإعلام، عبداللطيف الصايغ، عبداللطيف الصايغ، بأن الشباب في دولة الإمارات أمام فرص ذهبية، لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، والاستثمار في مجالات متعددة، خصوصاً مجال الإعلام.

وأضاف لـ"الإمارات اليوم": "الزمن حالياً بأدوته لا يسمح بالأعذار، إذ إن الشخص مسؤول بشكل تام عن الأخذ بزمام المبادرة ويصنع ما كان يعتبر صعباً أو مستحيلاً في مراحل سابقة".

ولفت إلى أن الحافز متوفر في دولة الإمارات من خلال دعم القيادة والحكومة والقائمين على الإعلام، إضافة إلى أن البيئة مهيئة للنجاح والإبداع، ومن ثم فإن هناك عمل مشترك لإبراز طاقات الشباب في مجال الإعلام".