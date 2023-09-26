شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، الاثنين، في مكتبه بأبوظبي، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات مارتينا سترونج، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عددًا من المواضيع والقضايا في الشأن القانوني والعدلي لاسيما الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الدولية في شأن مكافحة تهريب المخدرات وآليات التصدي لها، وأهمية ترسيخ أسس التعاون وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

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