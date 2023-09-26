الامارات | لطيفة بنت محمد: الاهتمام بالشباب جزء أصيل من نهج محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، «الخلوة الإعلامية للشباب» التي عقدت بإشراف مجلس دبي للإعلام بالتعاون مع مختبر دبي للتصميم والإبداع، بمشاركة 30 من طلاب وطالبات الإعلام لمناقشة الشباب واستعراض آرائهم حول قطاع الإعلام وما يطمحون إليه من آمال في المرحلة المقبلة.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد أن الاهتمام بالشباب وتمكينهم من المشاركة في مختلف القطاعات بهدف الاستفادة من أفكارهم المبدعة وتطلعاتهم الطموحة للمستقبل هو جزء أصيل من نهج راسخ أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في منح الشباب كل الدعم والرعاية، إذ يتجلى هذا النهج في إعلان سموه عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً) عن البحث عن وزير من الشباب يمثلهم وينقل رؤاهم ويتابع الملفات الحكومية التي تهمهم.

وأعربت سموها، على هامش الجلسة التي حضرها وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن تقديرها لفكرة المنتدى الإعلامي للشباب، الذي يواكب توجهات الإمارات وقيادتها في الاهتمام بالشباب وإحاطتهم بكل سبل التشجيع والرعاية، وتفعيل الأفكار والمبادرات التي من شأنها زيادة مساحة دور الشباب في صنع المستقبل المنشود ضمن مختلف القطاعات، وما يعكسه المنتدى من مكانة دبي مركزاً محورياً لصناعة الإعلام وللحركة الإبداعية في المنطقة على وجه العموم، بما يتضمنه من حوارات ملهمة تسعى لتحفيز جيل الشباب على التميز في المجال الإعلامي وأن يكونوا مصدراً للإبداع في الإعلام العربي للوصول به إلى مستويات جديدة من التميز. وعن نتائج الخلوة، أكد مجلس دبي للإعلام تقديره لما أثمرته من أفكار وتوصيات قدمها الشباب المشاركون في الخلوة، التي تصدرت فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب في أولى دوراته لما اتسمت به من ملامسة للواقع الإعلامي الراهن وتعبير عما يدور في ذهن الشباب من رؤى لمستقبل الإعلام الذي سيشاركون في صنعه. وجاء تنظيم الخلوة في إطار حرص المجلس على توسيع دائرة مشاركة الشباب في جهود تطوير إعلام دبي، وإشراكهم في إيجاد الأفكار التي تدعم طلاب وطالبات الإعلام سواء خلال مرحلة دراستهم الجامعية وكذلك عبر التدريب المهني، والتعرف إلى آراء الجيل الجديد من الإعلاميين، الذين يشكلون العنصر الأهم في معادلة بناء مستقبل الإعلام، والاقتراب أكثر من أفكارهم وتصوراتهم لما يجب أن يكون عليه إعلام المستقبل الذي سيشاركون في صنعه، ورؤيتهم لنقاط التراجع التي يجب معالجتها خصوصاً ما يتعلق منها بتقليص فرصهم في المساهمة الملموسة في القطاع، ونقاط القوة التي يجب التركيز عليها من أجال بناء إعلام يواكب التطورات السريعة الحاصلة في العالم على المستويات كافة، لاسيما على صعيد التطور التكنولوجي هائل السرعة.

وقالت المدير التنفيذي لمختبر دبي للتصميم عضو مجلس دبي للإعلام، أمل بن شبيب، إن الشباب يحتاجون إلى اكتساب الأساس القوي للمعرفة اللازمة للتعامل مع مختلف عناصر المشهد الإعلامي سريع التحول.

• الجيل الجديد من الإعلاميين يُشكل العنصر الأهم في معادلة بناء مستقبل الإعلام.