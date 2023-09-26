الامارات | محمد بن زايد ورئيس الباراغواي يبحثان هاتفياً التعاون في التنمية والأمن الغذائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي الصديقة، بحثا خلاله مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تنمية التعاون ودفعه إلى الأمام، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وبحث اللقاء تنمية التعاون في مجالات التكنولوجيا والعمل المناخي وغيرها من المجالات الحيوية بما يدعم التنمية المستدامة في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى أهمية التعاون وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في العالم لضمان بناء مستقبل أفضل للجميع.

وتطرق الاتصال إلى أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن، بجانب ضرورة تكثيف العمل الجماعي الدولي والتضامن لمواجهة تحديات التغير المناخي وتداعياته على جميع المستويات. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الباراغواي عن حرصهما المشترك على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات في ظل الفرص الواعدة والإمكانات المتوافرة لدى البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو التطور والازدهار الاقتصادي المستدام، مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتنموية البناءة وتعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم الصديقة انطلاقاً من نهجها القائم على التعاون والمصالح المشتركة لما فيه الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب العالم ودوله.