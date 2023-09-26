الامارات | الصايغ: محمد بن راشد ألهمني الإصرار على النجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المؤسس رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ للإعلام، عبداللطيف الصايغ، أن الشخصية الأولى التي ألهمته الإصرار والعزيمة على مواجهة الصعاب والتحديات هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي تحولت في عهده دبي إلى مدينة عالمية ومقصد لمؤسسات الأعمال من كل أنحاء العالم وعلى تنوع أحجامها وتخصصاتها للاستفادة من بنيتها التحتية وبيئتها الاستثمارية التي تدعم فرص النجاح للجميع، بما توفره من تسهيلات تسهم بشكل مباشر في تعزيز أعمال الشركات وتحقيقها للأهداف المرجوة خلال فترات زمنية قياسية.

جاء ذلك خلال استعراض عبداللطيف الصايغ، تجربته في الانتقال من العمل في القطاع الإعلامي الحكومي إلى القطاع الإعلامي الخاص، في جلسة تفاعلية عُقدت ضمن فعاليات «المنتدى الإعلامي للشباب»، الذي انطلق أمس، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ونظمه نادي دبي للصحافة بصورة حصرية للشباب من طلاب وطالبات الإعلام، في إطار المساعي الرامية إلى إعداد جيل من الإعلاميين الشباب المؤهلين لريادة عملية التطوير الإعلامي في دبي خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الصايغ خلال الجلسة قصة تأسيسه لمجموعة إعلامية خاصة تجاوز قوامها 400 موظف، وتتواجد في أكثر من مدينة عربية، وإصراره على الانطلاق خلال الأزمة المالية التي مر بها العالم ما بين 2008 و2010، واستعرض العديد من الرموز التي أثرت في شخصيته وطريقة تفكيره وزودته بالخبرة والمعرفة لخوض غمار تجربة إعلامية مميزة في القطاع الخاص. وتحدث الصايغ عن الدور الكبير الذي لعبته والدته في تنشئته، والأثر الكبير للمبادئ التي تربى عليها في دعم شخصيته وتحليه بالقوة والمثابرة. وتناول الصايغ عوامل عدة أثرت في نجاحه ضمن القطاع الإعلامي الخاص، ومنها الاختيار الجيد لفريق عمل يتحلى أعضاؤه بالمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق الأهداف.