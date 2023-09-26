الامارات | خبراء «نتفليكس» و«تيك توك» يكشفون كيفية تقديم محتوى جاذب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب في دورته الأولى الذي نظمه نادي دبي للصحافة أمس، جلستين من جلسات الـ«ماستر كلاس»، بالتعاون مع مؤسستين عالميتين هما «نتفلكس» و«تيك توك»، بغرض إلهام شباب المستقبل لتطوير مشاريعهم، وتمكين رواد الأعمال الحاليين والمستقبليين وتطوير الكوادر الشبابية.

وسلّطت الجلستان الضوء على الاستراتيجيات التي تتبعها المنصات الإعلامية العالمية لزيادة تفاعلها مع فئة الشباب، حيث شهدت الجلستان مشاركة عدد من طلاب كليات الإعلام والشباب، لمساعدة الشباب على تعزيز كفاءاتهم الابداعية بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية وبما يتيح الفرصة لروّاد الأعمال الحاليين والطموحين لدخول مجال الأعمال، والتعرف إلى أهم موضوعات ريادة الأعمال الرئيسة في القطاع الإعلامي.

وصممت جلسات «ماستر كلاس» لإتاحة الفرصة لفهم ومعرفة المفاهيم الأساسية في ريادة الأعمال، وكيفية استخدام أفضل الممارسات لبناء وتوسيع المشروع ليصبح ناجحاً وذا أثر. وتستند جميع دورات «ماستر كلاس» إلى الخبرات الواسعة لمقدميها، حيث تسهم هذه الدورات في إطلاع الشباب على أهم مفاهيم ريادة الأعمال الرئيسة واتقان المهارات اللازمة في هذا المجال.

وقدمت منصة «نتفليكس» جلسة بعنوان «تطوير الجوانب البصرية من الفكرة إلى التنفيذ»، وتناولت سرد القصص عبر الأفلام والمنصات الرقمية، حيث تحمل القصص الإنسانية القدرة على إثارة المشاعر والارتباط بالواقع، وقدمت الجلسة للشباب نصائح إعلامية حول العناصر التي تشكل الأنماط المرئية الناجحة، واللحظات الأساسية لإثراء وتعزيز عملية صنع الفيديوهات الخاصة بالشباب وأساليب الإنتاج، بالإضافة إلى كيفية مشاركة الأفكار بين الفنانين بدءاً من التطوير المبكر وحتى التقييم النهائي.

كما شاركت منصة «تيك توك» في جلسة بعنوان «كيف تبدأ مسيرتك على تطبيق التيك توك»، حيث شارك مجموعة من صُنّاع المحتوى تجاربهم مع الشباب لتحويل قصصهم على منصة «تيك توك» إلى قصة نجاح مؤثرة، من خلال إتاحة الفرصة للشباب للتعرف إلى الأفكار الرئيسة في مجال المحتوى العربي وتطوير مهاراتهم على أيدي عدد من المختصين في مجال إنتاج القصص المصورة وإظهار إبداعاتهم الحقيقية، حيث قدمت هذه الجلسة للحضور طرق صناعة القصص.

وألقت عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى الإعلامي للشباب حمدة النجار، الضوء على الفرص غير المسبوقة التي توفرها منصات الإعلام الجديد للتعبير الإبداعي وأهمية استغلال ذلك لإفادة المجتمع.

وقالت: «من خلال مبادرات مثل جلسات (ماستر كلاس) التي تنظم ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب، يهدف مجلس دبي للإعلام إلى تمكين الشباب من توظيف وسائل الإعلام الجديد والتحول إلى منتجي محتوى بارعين ومساهمين إيجابيين في الاقتصاد وخدمة المجتمع».

من جهتها، ركّزت عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى الإعلامي للشباب، عائشة بن كلّي، على سبل الاستفادة من الطاقة الكامنة للشباب.

وقالت: «توجيه طاقة وحماس الشباب وتوظيفها لبناء غدٍ أفضل أمر في غاية الأهمية. وجلسات (ماستر كلاس) تُعد جزءاً من جهودنا لاستقطاب خبراء من أكبر شركات الإعلام الرقمي في العالم لتقديم النصائح والتوجيهات للشباب الراغبين في خوض هذا المجال وإلهامهم لتحقيق طموحاتهم والتحول إلى مبدعين حقيقيين».