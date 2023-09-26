الامارات | تزويد منتسبي «دبي لرعاية النساء» بالإسعافات النفسية الأولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ورشة عمل حول الإسعافات النفسية الأولية، لتزويد العاملين في قطاعات التدخل والدعم النفسي بالمهارات اللازمة للاستجابة لاحتياجات الأشخاص خلال المواقف الصعبة والأحداث الطارئة.

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين واطلاعهم على مبادئ وأهمية الإسعافات النفسية الأولية، وتحديد ردود الفعل العاطفية الشائعة وعلامات الضيق في حالات الأزمات، وتحديد دور الاستماع النشط والتواصل التعاطفي لتقديم الدعم المناسب، وإظهار القدرة على تقديم المساعدة العملية وربط الأفراد بالموارد، والتعريف بأهمية الرعاية الذاتية وتطبيق إستراتيجيات التأقلم لإدارة الإجهاد أثناء تقديم المساعدة.

واشتملت الدورة على أربعة موضوعات أساسية هي مبادئ وأهمية الإسعافات النفسية الأولية، وردود الفعل العاطفية الشائعة وعلامات الضيق في حالات الأزمات، ودور الاستماع النشِط والتواصل التعاطفي لتقديم الدعم المناسب، وتقديم المساعدة العملية وربط الأفراد بالموارد.

وأكدت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، أن الإسعافات النفسية الأولية تعتبر من أبرز الضروريات في أعقاب الأزمات أو الكوارث أو أي حدث مُؤلم عاطفياً، حيث يمكن للدعم الفوري والمناسب أن يُقلل بشكل كبير من تأثير الصدمة على المدى الطويل، ويُحسن آليات التكيف، ويُعزز المرونة، من خلال تدريب الأفراد على الإسعافات النفسية الأولية.