الامارات | نادي دبي للصحافة يطلق «دبي ميديا تك فيست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق نادي دبي للصحافة، مبادرة جديدة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي، تتمثل في إقامة مهرجان مخصص للشباب الإعلاميين تحت عنوان «دبي ميديا تك فيست» DXB Media Tech Fest، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الإعلامي للشباب التي انعقدت أمس في دبي.

ويأتي إطلاق «دبي ميديا تك فيست» في إطار المساعي الهادفة إلى إيجاد مسارات جديدة يمكن من خلالها إعداد الشباب، لاسيما طلاب وطالبات الإعلام للانفتاح بصورة أكبر على أهم التطورات الحاصلة في المجال الإعلامي والاطلاع على أفكار جديدة من خلال محفل يسهم في تحقيق التفاعل المنشود مع أهم المعطيات التي تسهم في تشكيل صورة العمل الإعلامي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً على صعيد التطور التكنولوجي الذي أصبح من أهم العوامل المؤثرة في مسيرة العمل الإعلامي.

شهد إطلاق المبادرة، وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، ونائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأميركية في دبي، إلياس بوصعب، وعدد كبير من طلبة كليات الإعلام وممثلي مجالس الشباب في الدولة.

وقال إلياس بوصعب: نعتز بالشراكة بين كلية محمد بن راشد في الجامعة الأميركية في دبي ونادي دبي للصحافة لإطلاق «دبي ميديا تك فيست» الذي يشكل منصة متقدمة لصناع الإعلام من الشباب للاطلاع على أحدث المتغيرات والإنتاجات في مجال الإعلام والتكنولوجيا.

من جانبها، قالت منى المري: سعداء بهذه المبادرة الجديدة التي تعزز الشراكة بين نادي دبي للصحافة والجامعة الأميركية في دبي من أجل إعداد جيل مؤهل من الشباب قادر على التعامل مع تحديات العصر والمساهمة الإيجابية في صنع المستقبل، من خلال دوره الإعلامي المؤثر الذي يستند إلى الثقافة والمعرفة وتوظيف أحدث التقنيات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بـ«منح الشباب كل الاهتمام والتشجيع والرعاية ليبدعوا ويكونوا في مقدمة مصاف فرق التطوير ضمن مختلف القطاعات».

وأكدت منى المري أن أحد الأهداف الرئيسة للمنتدى الإعلامي للشباب، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، هو تعزيز البيئة المحفزة لإبداع الشباب العربي في القطاع الإعلامي الذي يُعد ركيزة مهمة في تحقيق التنمية وتسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في مختلف المجالات.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بوحميد، أن الشباب هم أساس التقدم والتنمية، وأن المجتمعات المتطورة تستثمر في الشباب وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم بمختلف الطرق والوسائل.

وأضافت: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تولي دبي اهتماماً بالغاً بالشباب الإماراتي والعربي نحو مستويات أعلى من التميز والإبداع، لتحقيق الريادة في قطاع الإعلام، وهذا الاهتمام والحرص يتجسد اليوم على أرض الواقع من خلال إطلاق مبادرة DXB Media Tech Fest لتمكين الشباب والارتقاء بقدراتهم وأدواتهم ومهاراتهم بشكل متواصل.

من جانبه، قال عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، علي جابر: نحن بصدد إطلاق منصة تجمع بين الإعلام والتكنولوجيا بأحدث تطوراتهما، كمجالين مكملين لبعضهما بعضاً ورائدين على مستوى العالم، حيث سنقوم بتجربة آخر التوجهات وأكثرها حداثة ضمن (دبي ميديا تك فيست) بالشراكة بين نادي دبي للصحافة وكلية محمد بن راشد للإعلام التي ستكون المقر المستضيف للمبادرة، حيث نسعى إلى تطوير برنامج عصري ذي صلة مع كل المتغيرات السريعة التي تطبع مهنة الإعلام والتكنولوجيا المتصلة بها.