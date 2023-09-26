الامارات | تغطية مباشرة لفعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، انطلقت اليوم أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي الذي يعقد على مدار يومين في مدينة جميرا بدبي.

ويعد المنتدى التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى العالم العربي بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من أبرز الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، والوزراء ورؤساء مؤسسات الإعلام العربية والعالمية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، إلى جانب نخبة من كبار الكُتَّاب والمفكرين وممثلي كبريات وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

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