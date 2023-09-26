الامارات | موارد عجمان تعلن عن عطلة المولد النبوي في الدوائر الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هـ.

ونص التعميم بأن تكون عطلة المولد النبوي الشريف لهذا العام يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م.

وبهذه المناسبة هنأت دائرة الموارد البشرية قيادة وحكومة و شعب دولة الإمارات العربية المتحدة و الأمتين العربية و الإسلامية سائلين الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.