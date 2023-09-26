الامارات | بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين خليفة بن طحنون بن محمد رئيساً لديوان ولي عهد أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين خليفة بن طحنون بن محمد رئيساً لديوان ولي عهد أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لديوان ولي عهد أبوظبي.
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