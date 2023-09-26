الامارات | محمد بن راشد: ستبقى دبي حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: ستبقى دبي حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "دبي ستبقى حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب".
وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": رحبنا اليوم بضيوف المنتدى الإعلامي العربي في عامه الواحد والعشرين.. واحتفينا بالفائزين في جائزة الصحافة العربية ..
ستبقى دبي حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب .. ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى في المنطقة .
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