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الامارات | محمد بن راشد: ستبقى دبي حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن "دبي ستبقى حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب".

وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": رحبنا اليوم بضيوف المنتدى الإعلامي العربي في عامه الواحد والعشرين.. واحتفينا بالفائزين في جائزة الصحافة العربية .. 
ستبقى دبي حاضنة وجامعة ومدينة للإعلاميين العرب .. ومنصة لمستقبل صناعة المحتوى في المنطقة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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