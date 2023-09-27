الامارات | مواطنتان تنقذان أسرة آسيوية من 5 أفراد تعرّضوا لحادث سير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت الشقيقتان آمنة وميثاء مفتاح محمد، خمسة مصابين من أسرة آسيوية تعرّضوا لحادث مروري على أحد الطرق الخارجية في إمارة رأس الخيمة، حيث استطاعت الشقيقتان إخراج المصابين من المركبة، وقدّمتا لهم الإسعافات الأولية إلى حين وصول فرق الإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث.

وتفصيلاً، قالت المواطنة ميثاء مفتاح محمد، لـ«الإمارات اليوم»، إنها «شاهدت أثناء عودتها رفقة شقيقتها من مطار رأس الخيمة، مركبة تدهورت بعد انفجار أحد إطاراتها، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص من أسرة آسيوية».

وأضافت أنها «وجدت مسنّة آسيوية في الخمسينات من عمرها ملقاة على الأرض بملابس مقطعة وتعاني كسوراً في أنحاء جسدها»، مشيرة إلى أنها حاولت تثبيت رأسها ورقبتها باستخدام سجادة صلاة، وطمأنتها بأن جميع أفراد أسرتها بخير.

وأضافت أنها «قدمت للمصابين الآخرين الإسعافات الأولية بمساعدة شقيقتها آمنة، إلى أن حضرت سيارات الإسعاف الوطني ودوريات الشرطة ونُقل الجميع إلى المستشفى».

من جهتها، كرّمت شرطة رأس الخيمة ممثلة في مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد أحمد سعيد النقبي، المواطنتين آمنة وميثاء تقديراً لدورهما الفاعل وجهودهما الإنسانية البطولية في إنقاذ وإسعاف المصابين وإخراجهم من المركبة قبل احتراقها.

وأثنى النقبي على دور المواطنتين الإيجابي والبنّاء تجاه المسؤولية الإنسانية والمجتمعية، ووعيهما الأمني من خلال تقديم الدعم لمصابي ومتضرري الحوادث المرورية وإنقاذهم، والحفاظ على سلامة أرواحهم، تعزيزاً للأمن والأمان في المجتمع.

وأعربت المواطنتان آمنة وميثاء عن شكرهما للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي أتاحت لهما الفرصة لإبراز أدوارهما المجتمعية والإشادة بجهودهما في تعزيز الأمن والأمان والسلامة المرورية.

• آمنة وميثاء قدّمتا الإسعافات الأولية للمصابين إلى حين وصول فرق الإنقاذ.