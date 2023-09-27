الامارات | 4 فرص مرنة لـ «التصويت» في انتخابات «الوطني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، باب تلقّي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين سيحق لهم ممارسة صلاحيات المرشح في حضور عملية الاقتراع (التصويت)، وإجراءات فرز الأصوات في حدود وكالاتهم، حيث تستقبل لجان الإمارات، المرشحين الراغبين في تقديم طلبات «وكلاء المرشحين»، على مدى يومين في سبعة مقار رئيسة موزعة على إمارات الدولة.

وتستمر عملية تصويت الناخبين من الرابع إلى السابع من أكتوبر المقبل، وتتوافر خلالها «أربع فرص تصويتية مرنة» لكل ناخب، حيث يجوز للناخب تبديل اختياره لأي مرشح أكثر من مرّة، خلال فترة التصويت المبكر حتى انتهاء الانتخاب في يومه الرئيس، على أن يُعتدّ بـ«التصويت الأخير للناخب» لتحديد المرشح الذي صوّت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة. واشترطت اللجنة أن تُرفق بطلب توكيل عن مرشح، صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وصورتان شخصيتان ملوّنتان حديثاً للشخص المراد توكيله، لافتة إلى أن استمارة «طلب توكيل عن مرشح لدخول المركز الانتخابي» تُستخدم عند طلب المرشح اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، وتتضمن بيانات عن المرشح وعن الشخص المراد توكيله، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب، وتعهّده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية الواردة في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب.

• تلقّي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين اليوم.. وعمليات التصويت مستمرة من 4 إلى 7 أكتوبر.

• السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم قبل يوم من الانتخاب الرئيس بنظام التصويت الهجين.