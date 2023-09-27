الامارات | إطلاق دليل لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بشراكة مع مجلس دبي للإعلام، دليلاً بعنوان «100 تطبيق واستخدام عملي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي في دورته 21، المقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمه نادي دبي للصحافة.

ويعد الدليل الشامل مصدراً غنياً بالمعرفة للمحترفين في قطاع الإعلام الذين يسعون إلى الإحاطة بالفوائد التي تقدّمها تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في حياتهم العملية. ويحدد الدليل 100 حالة استخدام عملي وتطبيقات للذكاء الاصطناعي التوليدي في الوسائط الإعلامية، بدءاً من الفنون البصرية إلى إنشاء المحتوى الصوتي.

وقال وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، إن «إطلاق الدليل يدل على التزام الإمارات بتضمين تقنيات الجيل المقبل المبتكرة - مثل الذكاء الاصطناعي - في جميع مجالات الحياة».

وأضاف: «نحن حريصون على تبني التكنولوجيا المتطورة بشكل استباقي لفتح آفاق جديدة من النمو، وتشكيل مستقبل غني بالتكنولوجيا لمختلف القطاعات».

وتابع أن «الدليل مرجع قيّم للمعلومات، ويشير إلى طموح الإمارات وسعيها الدؤوب إلى تعزيز التحول القائم على التكنولوجيا، كما يعكس جهودنا الرامية إلى رفع مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. ونحن نسعى إلى الاستفادة من هذه الابتكارات لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة، وإحداث نقلة نوعية في القطاعات الحيوية».

وقال إن «الدليل مفيد لكل مهتم بسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، من صناع السياسات الذين يركزون على استشراف مستقبل قطاع الإعلام والمحتوى، أو الكوادر المتميزة التي ترغب في التكيف مع أحدث تقنيات العصر الرقمي، أو القادة أصحاب الرؤية المستقبلية الطموحة الذين يهدفون إلى تطوير قطاع الإعلام والمحتوى، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي».

من جهتها، قالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي: «نعتز بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في إطلاق هذا الدليل المتميز».

وأضافت: «في حين يعكس الدليل الجديد الرؤية المستقبلية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات، فإنه يتوافق أيضاً مع التزام مجلس دبي للإعلام الراسخ بتعزيز بيئة توفر الاستفادة من أدوات التكنولوجيا المتقدمة في وسائل الإعلام، بهدف إنشاء محتوى فاعل، ورفع الكفاءة التشغيلية لقطاع الإعلام».

وتابعت منى المرّي: «باستخدام التقنيات المتقدمة، فإننا لا نتكيف مع المشهد الإعلامي المتطور فحسب، بل نعمل بنشاط على تشكيله. الدليل الجديد يمثل مصدراً للإبداع والابتكار الجديد، ما يزيد من تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً محورياً ليس فقط للتقدم التكنولوجي، ولكن أيضاً للتعبير الإبداعي في مجال الإعلام».

وأضافت أن «هذه الابتكارات النوعية التي شملت أغلب جوانب حياتنا، تُظهر أهمية مواكبة التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومواءمة الإعلام الإماراتي مع المغيرات المستقبلية لضمان مكانة دولة الإمارات في المراتب الأولى ضمن مؤشرات القوة الناعمة ومجالات الإعلام عالمياً، كما تُظهر أهمية تعزيز مهارات الشباب في الدولة وإعداد جيل مثقف وواعٍ من الإعلاميين لقيادة مستقبل الإعلام في الدولة، تماشياً مع تطلعات القيادة ورؤاها الاستراتيجية التي تنظر دائماً إلى المستقبل».

ويقدم دليل «100 تطبيق واستخدام عملي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام» شرحاً وافياً لكيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمجموعة واسعة من وظائف إعداد الوسائط والمحتوى، بما في ذلك كتابة السيناريو وتجميع الأخبار، وإنشاء المحتوى الصوتي وتحسينه، ورفع جودة المواقع لتهيئتها بشكل أفضل بالنسبة لمحركات البحث (SEO) على شبكة الإنترنت، وتحليل الميول والتفضيلات، والعصف الذهني للحملات الإعلانية والتسويقية، وإنتاج الأفلام الوثائقية والفيديوهات القصيرة، إلى جانب جملة من الاستخدامات الأخرى.

كما يقدّم الدليل شرحاً معمقاً للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويحدد الاستراتيجيات المثلى لإدارة التقنيات الرقمية المتنوعة، مع التركيز على خصوصية البيانات، وأهمية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.

عمر العلماء:

• «إطلاق الدليل يعكس التزام دولة الإمارات بتضمين تقنيات الجيل المقبل المبتكرة في جميع مجالات الحياة».

منى المرّي:

• «الدليل يأتي في ضوء الرؤية المستقبلية للقيادة ويتوافق مع التزام مجلس دبي للإعلام بتعزيز بيئة تتيح الاستفادة من أدوات التكنولوجيا المتقدمة في الإعلام».