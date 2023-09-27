الامارات | انسحاب 5 مرشحين من الرجال و4 نساء من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ عدد المرشحين المنسحبين تسعة مرشحين، وبهذا يصبح العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، 300 مرشح ومرشحة.

ويأتي هذا الإعلان وفق الجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذي حدد 25 و26 سبتمبر لتقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023. وقد توزعت أعداد المرشحين المنسحبين بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 على النحو التالي: خمسة مرشحين منسحبين من إمارة أبوظبي منهم ثلاثة رجال وامرأتان، إضافة إلى انسحاب اثنين من إمارة دبي (مرشح من الرجال ومرشحة من النساء)، وانسحاب مرشح من الرجال من إمارة الشارقة، في حين سجلت إمارة رأس الخيمة انسحاب مرشحة من النساء.