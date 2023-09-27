الامارات | 6 أولويات في الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي حتى 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ست أولويات ضمن خطتها الاستراتيجية المستمرة حتى عام 2025، وتتضمن تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق، وإسعاد المجتمع، والجاهزية لحماية الإمارة، والريادة المؤسسية والاستخدام الأمثل للموارد.

وأكدت أنها تواصل تحقيق أهدافها الاستراتيجية بنجاح، حيث شملت أولوية تعزيز الأمن والأمان، تحقيق أهداف الوقاية من الجريمة واكتشافها، وتأهيل النزلاء والرعاية اللاحقة. وفي أولوية أمن الطرق، شملت الأهداف تعزيز التوعية والثقافة المرورية، وتطبيق اللوائح المرورية.

وفي أولوية إسعاد المجتمع شملت الأهداف ثقة ورضا المجتمع والمسؤولية والمشاركة المجتمعية، واستباقية وجودة الخدمات.

وبالنسبة لأولوية الجاهزية لحماية الإمارة، تضمنت الأهداف، الاستجابة الفاعلة، والتأمين والحماية الأمنية، والجاهزية والاستعداد الأمني.

وفي أولوية الريادة المؤسسية، شملت الحوكمة والمرونة المؤسسية، وتعزيز السمعة المؤسسية، وترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل، وتطوير شراكات فاعلة وضمان استمرارية الأعمال.