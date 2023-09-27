الامارات | «تدوير» ترسل فرق عمل لجمع نفايات في مناطق بالعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) لشكوى سكان في مدينة العين، نشرت زاوية «على مكتب المسؤول»، طالبوا من خلالها بتطبيق الإجراءات السليمة للتخلص من النفايات العامة والزراعية، وأرسلت الشركة فرق عمل متخصصة لتقديم خدمات وجمع النفايات العامة والزراعية التي تنتشر أمام أسوار بعض المساكن ونقلها.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 22 من سبتمبر الجاري، شكوى ضمن زاوية «على مكتب المسؤول»، طالب من خلالها سكان في مدينة العين المسؤولين في شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، بتنظيم حملات توعية حول الطرق والإجراءات السليمة للتعامل مع النفايات العامة والزراعية، والتخلص منها بالشكل الصحيح، عبر الإجراءات المعتمدة التي توفرها «تدوير» للسكان، إذ رأى السكان أن الرمي العشوائي للنفايات الزراعية أمام أسوار المنازل، يؤثر في البيئة والصحة العامة.

وأكدت «تدوير» التزامها متابعة طلبات سكان إمارة أبوظبي، والاستجابة لطلبهم بالتخلص من النفايات العامة والزراعية في المناطق السكنية بمدينة العين، مشيرة إلى أنها حولت الطلب إلى القسم المختص لإرسال فرق عمل متخصصة، وتقديم خدمات جمع النفايات العامة والخضراء ونقلها وفق الإجراءات المعتمدة.