الامارات | اليحيى يسلط الضوء على مقومات صناعة الحضارات في شبه الجزيرة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّط مقدم البرنامج الوثائقي التاريخي «على خطى العرب»، الدكتور عيد اليحيى، الضوء على تاريخ شبه الجزيرة العربية، ومقومات صناعة الحضارات في تلك المنطقة، خلال إحدى جلسات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي في دبي.

وأوضح خلال جلسة بعنوان «كيف تثمر الصحراء حضارة؟» أن الجزيرة العربية لها تاريخ كبير وممتد عبر أزمنة قديمة، وهو ما أثبتته الاكتشافات.

ولفت إلى أن اكتشاف موقع «ساروق الحديد الأثري»، يُعد دليلاً على حضارة عريقة للعرب في هذه المنطقة من العالم، حيث كان الموقع يستخدم كأحد المراكز الرئيسة لصهر النحاس، وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة في المنطقة منذ بداية العصر الحديدي الثاني.

وقال إن هذه المنطقة كانت مهداً لحركة التجارة القديمة بين الجزيرة العربية والهند، والتي شملت تبادل بضائع الحرير واللبان والذهب واللؤلؤ، وغيرها من البضائع، كما شهدت تجارة داخلية عبر الطرق البرية.

وفي نهاية الجلسة لفت إلى ضرورة تكثيف الأبحاث والبعثات الأثرية للكشف عن تاريخ منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، حيث عانى هذا الجزء من العالم انقطاع التدوين لعقود طويلة، وهو ما يستدعي تعاون الحكومات لتعريف الأجيال الحالية بتاريخ هذه المنطقة.