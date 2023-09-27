شكرا لقرائتكم خبر عن رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يحكى لحظاته الأولى بالفضاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور سلطان النيادى رائد الفضاء الإماراتى، عن اللحظات الأولى له فى الفضاء وكيف كان يقضى وقته خلال رحلته للفضاء والتى استغرقت 6أشهر واصفا اللحظات الأولى له بالفضاء بأنه شعور جميل .