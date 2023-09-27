الامارات | أنور قرقاش: الاستقرار والاقتصاد والقيم.. عناوين رئيسية للسياسة الخارجية للإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2023

خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال منتدى الإعلام العربي المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ارتكاز السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على ثلاث ركائز أساسية هي: الاستقرار والازدهار والقيم، وهي الركائز التي ساهمت جميعها في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

وشدد معاليه على أهمية توجه المنطقة نحو منح الأولوية للعوامل الجيواقتصادية وتقديمها على العوامل الجيوسياسة، والسعي لتعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة والتوسُّع في بناء الشراكات التي تعود بالنفع والازدهار على الجميع، لافتاً معاليه إلى أن نهج دولة الإمارات يقوم على الانفتاح وبناء جسور غير محدودة من العلاقات مع كافة دول العالم.

ونوّه معاليه بالدور المحوري لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على الصعيد العربي، وقال إنهما يشكلان عمودا خيمة السياسة العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي حملت عنوان" المنطقة العربية : السيناريو والمستقبل" والتي أثنى معالى الدكتور أنور بن محمد قرقاش في مستهلها على المكانة الكبيرة التي وصل إليها منتدى الإعلام العربي والإنجازات التي حققها على صعيد تعزيز دور الاعلام في دولة الإمارات والمنطقة على مدى أكثر من عقدين.

ثلاثة ركائز

وتفصيلاً قال معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إن توجهات السياسية الخارجية لدولة الإمارات تقوم على ثلاثة ركائز رئيسية هي: الاستقرار والازدهار الاقتصادي والقيم، موضحاً أن السياسة الخارجية معنية بالاستقرار للإمارات والمنطقة.

الازدهار الاقتصادي

وأشار معالي د. قرقاش إلى أن الركيزة الثانية للسياسة الخارجية الإماراتية تتمثل في الازدهار الاقتصادي، مؤكداً أن النجاحات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في سياق تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، انعكست في تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للإمارات هذا العام حاجز الـ 500 مليار دولار للمرة الأولى لدولة لا يتجاوز عدد سكانها العشرة ملايين نسمة.

وأضاف معاليه أنه إلى جانب تعزيز التنافسية الاقتصادية، تعمل دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية مختلفة والتوسع في الانفتاح على العالم، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وحول الإسهام الإماراتي على صعيد الساحة الاقتصادية الدولية، قال معاليه إن دولة الإمارات لعبت دوراً رئيسياً في بلورة مشروع الممر الاقتصادي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في قمة العشرين، والذي سينطلق من الهند إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية مروراً بالأردن وإسرائيل وصولاً إلى أوروبا، مشيراً إلى أن هذه الممرات تعكس أهمية القطاع اللوجستي الذي يشكل الحمض النووي لدولة الإمارات في مجال التجارة والاقتصاد.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات وفي اطار جهودها لترسيخ تنافسية الاقتصاد والتوسع في تنويع روافده، أضافت مساقات ومسارات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة.

القيم

وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن الركيزة الثالثة في السياسة الخارجية لدولة الإمارات تتمثل في القيم، فأي سياسة خارجية يجب ان تشتمل على مجموعة من القيم الثابتة والواضحة، لهذا فإن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تتسم بقيم تعكس هويتها العربية والإسلامية.

وأضاف معاليه أن منظومة القيم في السياسية الخارجية لدولة الإمارات تتضمن أيضا إعلاء قيم التسامح الديني واحترام التنوع والتعدد، وما يندرج تحتها من مبادئ احترام حقوق الإنسان، منوها بما حققته دولة الإمارات خلال العقود الماضية من نجاحات في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات الدبلوماسية والاقتصادية.

الازدهار المشترك

وفيما يتعلق بمشاركة الدول الأخرى نفس نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات فيما يخص الازدهار ، أوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن جميع الدول تسير على خط مشترك و أن دولة الإمارات تأخذ دائماً زمام المبادرة وهي المحرك الأول في كثير من الأوقات إدراكاً منها بأهمية التعاون المشترك، وتتمتع دائما بالقدرة على الحركة والمبادرة والابداع، مؤكداً أن جل مباحثات دولة الإمارات مع شركائها ينصب على التنمية والاستثمار والازدهار المشترك، وتحويل ذلك إلى واقع عبر مشاريع مشتركة، وهذا ما يعكس أهمية التركيز على الخطاب الجيواقتصادي في اطار البحث عن المشترك.

وتطرق معاليه إلى الاستهداف الأخير للقوة البحرينية في المنطقة الحدودية بين المملكة العربية السعودية واليمن، ووصف معاليه هذا الهجوم بالغادر والمفاجئ، خاصة وأنه جاء في وقت كانت كل المؤشرات كانت توحي بأننا إزاء الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى استدامة وقف اطلاق النار في اليمن بجهد سعودي كبير وخلاق، مشيراً إلى أن هذا الحادث يحمل رسالة مهمة تشير إلى وجود مجموعة في الجانب الحوثي لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي.

وأوضح معاليه أنه فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران فإننا نتجه إلى مسار التركيز على المشترك، حيث لا يمكن السير على مسارين في ذات الوقت مسار النمو ومسار المواجهة، في منطقة تقبع خلف الركب العالمي خاصة مسار التكنولوجيا والتقدم، الأمر الذي يتطلب لنهوضها التركيز على الركائز الثلاث الراسخة في سياسية الإمارات الخارجية المتمثلة الاستقرار والازدهار والقيم.

التقارب العربي السوري

وفيما يتعلق بالتقارب العربي السوري في الفترة الأخيرة، أشار معاليه إلى القرار العربي بشأن عودة سوريا إلى جامعة العربية هو قرار صائب، وجاء في إطار توجه استراتيجي عربي نحو سوريا، وذلك بعد غياب للدور العربي دام لأكثر من عقد، مشدداً على أهمية قيام سوريا بمعالجة الموضوعات التي تشغل الدول المجاورة لها.

التعاون العربي

واستعرض معالي د. أنور قرقاش تجربة دولة الإمارات التي يمكن الاستفادة منها والتي ترتكز على الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي ووجود نظام قضائي فعال يحظى بالثقة ويعزز الطمأنينة بين أفراد المجتمع، مؤكداً أن التجربة الإماراتية متاحة لكل من يود الاستفادة منها في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة.

ونبّه معاليه خلال الحوار الذي أدارته الإعلامية لارا نبهان من قناة الحدث، إلى ضرورة العمل على إعادة رسم صيغة جديدة للتعاون العربي بعيداً عن الصيغة الايديولوجية القديمة، فدولة الإمارات لديها القناعة بأهمية الشراكة في كافة الملفات سواء الدولية أو العربية، مؤكداً أن جزءاً رئيسياً من نهج وسياسة دولة الإمارات يضع في الاعتبار أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يشكلان عمودا خيمة السياسة العربية، وأن أي نجاح تحققه المملكة العربية السعودية أو مصر هو نجاح عربي، وبالتالي يجب البناء عليه من خلال الشراكات.

كوب 28 بصمة إماراتية

وفيما يتعلق باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 28، أكد معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أهمية هذا المؤتمر الذي سيناقش أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتعامل بإيجابية كبيرة مع ملف المناخ من خلال اهتمامها بالاستثمار منذ سنوات طويلة في مجالات الطاقة الشمسية والانتقال إلى الطاقة المستدامة، متوقعاً أن يشكل المؤتمر خطوة أخرى ناجحة في تعامل البشرية مع أحد أهم التهديدات الوجودية، وأن تضع دولة الإمارات بصمتها في هذا الملف.