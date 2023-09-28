الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمامات

لاحظ مرتادون لشاطئ عجمان إغلاق حمامات الشاطئ، من دون توفير مكان آخر لتبديل الملابس أو الاستحمام عقب السباحة، وطالبوا بإعادة فتحها وإتاحتها للجميع.

حاويات

اشتكى قرّاء يقيمون في الشارقة من وضع حاويات القمامة في أماكن مواقف السيارات، بما يصعّب من إيجاد موقف، خصوصاً في الأماكن المزدحمة.

تحديث

قالت متعاملة مع أحد البنوك إنها ذهبت إلى فرع البنك، بعد إيقاف حسابها للتأخر في تحديث بياناتها، لكنها تفاجأت بمسؤولي الفرع يعتذرون عن تقديم الخدمة، كونها وصلت قبل نصف ساعة من انتهاء موعد الدوام، وعندما أصرّت على تحديث بيانتها طلبوا منها أوراقاً ومستندات غير مطلوبة للتحديث.

ضجيج

اقترح سكان في قرية جميرا الدائرية إيجاد آليات عمل تخفف من مستويات الضجيج في مواقع التشييد والبناء، خصوصاً خلال ساعات الليل، لافتين إلى الأصوات القوية لشاحنات خلاطات الإسمنت.

إكرامية

تفاجأ متعاملون بخصم مبالغ إضافية من حساباتهم عند إجراء عمليات الدفع في مطاعم أتاحت لهم آلية سداد فورية، تتمثل في مسح (باركود) على الطاولات، وذلك بعدما لجأت مطاعم إلى إدراج بند خاص بالإكرامية لا يظهر مباشرة في الصفحة، ويتعين على المتعامل النظر أسفل صفحة الدفع حتى يتضح له ذلك.

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