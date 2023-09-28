الامارات | الملا: نطمح إلى أن تكون «دبي للإعلام» الوجهة الإعلامية الأولى في الشرق الأوسط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة دبي للإعلام، مساء أول من أمس، على هامش أعمال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ21، حفل عشاء في فندق مينا السلام، بمناسبة اعتماد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، استراتيجيتها وهويتها الجديدة. وحضر الحفل لفيف من الشخصيات الإعلامية البارزة والشركاء وروّاد الإعلام من داخل وخارج الدولة من ضيوف المنتدى.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» محمد الملا، إنجازات المؤسسة ضمن قنواتها وأذرعها الإعلامية كافة، ومنذ إطلاقها قبل نحو 50 عاماً، وكذلك استعرض توجهاتها الجديدة التي تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام.

ووجّه الملا جزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه المستمر لـ«دبي للإعلام»، مؤكداً أن عمليات التطوير خلال الأشهر المقبلة ستتم وفق رؤية سموه.

وقال إن الهدف الرئيس لـ«دبي للإعلام» أن تكون الوجهة الإعلامية الأولى في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، وإن هذا التغيير هو خطوة نحو استشراف نمو أكبر للمستقبل، مؤكداً أهمية تعزيز وتمكين مفهوم «الاقتصاد الاعلامي»، إذ يلتقي الفن بالصناعة لاستشراف آفاق أكبر من التطور والتقدم في هذا المجال، فيما أكد إدراك جميع فرق عمل «دبي للإعلام» أن المرحلة المقبلة حافلة بالفرص التي يجب اغتنامها والاستفادة منها، وقد تحمل تحديات سيتم الاستعداد لها بصورة جيدة لضمان تفاديها وتحويلها أيضاً إلى فرص.

ووعد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» بتقديم أفضل الخدمات والتجارب والعمل المستدام نحو تحقيق الريادة والتميز في صناعة الإعلام، التزاماً بالنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ضرورة السعي نحو المراكز الأولى في المجالات كافة، حيث سيكون هذا الالتزام محفزاً رئيساً لدعم وتطوير القطاع الإعلامي، ومن ثم تعزيز دور الإعلام في تحقيق تقدم المجتمع.

وتستهدف الرؤية الجديدة لـ«دبي للإعلام» تحديثاً شاملاً للقطاع الصحافي، وتعزيز دور دبي عاصمة اقتصادية عالمية، وبوابة رئيسة للتجارة العالمية، فضلاً عن التركيز على الشأن المحلي وتقديم محتوى يبرز الثقافة الإماراتية الأصيلة، وتسليط الضوء على تطورات مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية، وكل ما يؤثر في حياة المجتمع ويعكس تقدم دبي في هذه المجالات.

وتتضمن محاور الاستراتيجية الجديدة إطلاق باقة من البرامج والمبادرات التي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز حضور «دبي للإعلام» كإحدى العلامات البارزة على خارطة الإعلام العربي، وكذلك تعزيز إسهامها في تطوير الإعلام العربي.

وكانت «دبي للإعلام» قد كشفت أن عملية التطوير الشاملة ستطال أذرعها الصحافية والتلفزيونية والإذاعية كافة، وكذلك منصاتها الرقمية، مع التركيز على محتوى قوي وتنافسي، سعياً لمواكبة مكانة دبي عاصمة اقتصادية وإعلامية رئيسة في المنطقة.