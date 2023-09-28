الامارات | رئيس الدولة يمنح سفير المجر وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة أسامة نفاع، سفير المجر، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة ، خلال لقاء جرى اليوم، سعادته وسام الاستقلال، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع المجر في جميع المجالات، وثمّنت الدور الذي قام به سعادة السفير في توطيد علاقات البلدين ودفع تعاونهما الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

من جانبه، أعرب سعادة نفاع عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمنحه الوسام، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.

وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.