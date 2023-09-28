أول سفير إماراتي منذ المصالحة الخليجية يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- "وام"، بأن الشيخ زايد بن خليفة هو أول سفير بعد المصالحة الخليجية في 2021، مشيرة أن السفير نقل إلى أمير قطر تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب أمير قطر، للسفير الجديد عن تمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء، وفق ذات المصدر، متمنيا التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

14 يناير, 09:13 GMT

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

19 يونيو, 18:12 GMT

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".