الامارات | "الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والثاني عند الساعة 01:01 والجزر الأول عند الساعة 18:54 والثاني عند الساعة 07:23.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 21:56 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والثاني عند الساعة 03:49 .