الامارات | حمدان بن محمد: الأمن والسلامة أولوية مطلقة لحكومة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأمن والسلامة أولوية مطلقة لحكومة دبي يسهر على تحقيقها رجال يحملون المسؤولية بكل شرف وأمانة، ولا يدخرون جهداً في رفعة الوطن وخدمة المواطن، ويسهرون على راحة المجتمع وسلامة جميع أفراده من مواطنين ومقيمين وزوار، تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل في ترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، حيث كان في استقبال سموه، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي الفريق راشد ثاني المطروشي، ومساعدوه، وعدد من كبار الضباط ومديرو الإدارات العامة.

واطلع سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة، على الخطط الاستراتيجية المستقبلية للدفاع المدني، وأجندة التغيير للدفاع المدني 2026 الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في خدمات الدفاع المدني عالمياً، وفق أفضل المعايير والممارسات، باعتماد أعلى مستويات الكفاءة في أداء المهام المختلفة التي تعنى بها الإدارة وتصب مجتمعة في ضمان أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات في كل الأوقات ضمن مختلف الظروف.

وأثنى سموه على خطط ومبادرات الإدارة التي تؤكد الجاهزية العالية للدفاع المدني في دبي، والرؤية الشاملة التي تتبعها الإدارة في رفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الطوارئ والمواقف الاستثنائية، بحشد الطاقات والتجهيزات والمعارف المهنية المتخصصة، ضمن أطر تستشرف متطلبات المستقبل، وتؤكد القدرة الكاملة على الوفاء بها في هذا الخصوص.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، إلى شرح حول الخطة المستقبلية للدفاع المدني، وما تشمله من استراتيجيات تخصصية متعلقة بالبنية التحتية المستدامة، والصناعات المبتكرة للدفاع المدني في دبي، وخادماتها التنافسية، إلى جانب استراتيجية المواهب 997 التي تسهم جميعها في تحقيق الاستراتيجية التنافسية 2023-2026، بهدف ضمان أعلى معدلات الشعور بالسلامة والأمان في إمارة دبي.

واطلع سموه على نتائج الأداء الرئيسة للإدارة التي جاءت في مستوى متقدم، مع تحقيق نتائج ريادية وتنافسية على مستوى العالم في معدل حوادث الحرائق والوفيات والإصابات لكل 100 ألف نسمة، إضافة إلى نتائج المسح الوطني لاستراتيجية جودة الحياة لعام 2022 الخاصة بخدمة مكافحة الحرائق، كما تابع سموه شرحاً حول أهم المشروعات التحويلية الذكية في الدفاع المدني في دبي، ومنها برنامج جاهزية الدفاع المدني في دبي، وبرنامج الاستعداد البيئي الذكي، إضافة إلى التحول الرقمي لإدارة الحوادث، كما اطلع سموه على مجموعة من المركبات والصناعات المبتكرة من الورشة الفنية للدفاع المدني في دبي.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أبناء شهداء الدفاع المدني، حيث اطمأن على أحوالهم، مؤكداً لهم أن تضحيات آبائهم هي مصدر فخر يحملونه وساماً على صدورهم ويتوّجون به هاماتهم.

وقال سموه: «نستذكر بكل فخر وتقدير تضحيات شهداء الواجب الذين قضوا في الميدان وهم يؤدون رسالتهم في الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.. ستظل الإمارات أرض الأمن والسلامة بفضل عطاء أبنائها وجهودهم وتضحياتهم».

وأعرب المطروشي عن بالغ الشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد دبي، منوهاً بدعم سموه المستمر وتشجيعه لكل القطاعات بأن تكون دائماً في أعلى مستويات اللياقة المهنية والقدرة على مواجهة كل الظروف بكفاءة ومرونة عالية تواكب سرعة تقدم دبي مدينة عالمية ومركزاً اقتصادياً محورياً.

وأكد المطروشي أن الدفاع المدني في دبي حريص على أن يكون له دائماً دور محوري في تحقيق الغايات الاستراتيجية لدبي، وضمان استدامة الاقتصاد، حيث يشكل عنصر الأمن والأمان أحد المتطلبات الرئيسة لتحقيق تلك الغايات.

ولي عهد دبي:

• الأمن والسلامة أولوية يسهر على تحقيقها رجال لا يدّخرون جهداً في خدمة الوطن وضمان راحة وسلامة المواطن والمقيم والزائر.

• نستذكر بكل فخر تضحيات شهداء الواجب الذين قضوا في الميدان وهم يؤدون رسالتهم في الحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.

مرجعية عالمية لأفضل الممارسات

تشمل ملامح أجندة التغيير 2026 للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، جعل الإدارة مرجعية عالمية لأفضل الممارسات والابتكارات في مجالات السلامة، وتوفير بنى تحتية مستدامة ومتطورة، وجاهزية رقمية للمستقبل، إلى جانب استجابة قياسية للمخاطر والأزمات بمرونة عالية، إضافة إلى مبانٍ ذكية مستدامة السلامة وآليات ومعدات تخصصية (صنع في دبي)، إلى جانب استراتيجية تنافسية طموحة لتكون أفضل مدن العالم في السلامة. وكذلك يتضمن السياق الاستراتيجي للدفاع المدني دبي (DCD 2026) الاستجابة الفعالة للطوارئ، والسلامة والحماية من المخاطر والريادة والتنافسية وجودة حياة المعنيين والاستثمار الفعال للموارد.