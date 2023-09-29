الامارات | 7 إجراءات رئيسة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سبعة إجراءات رئيسة للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، تتمثل في التطعيم واتباع آداب السعال والعطاس، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، وتنظيف وتعقيم الأسطح والأدوات المستخدمة باستمرار، وغسل اليدين بانتظام وتعقيمهما، والابتعاد عن الآخرين إذا ظهرت أعراض الإصابة بالعدوى، إضافة إلى تجنب لمس العينين والأنف والفم.

وأشارت الوزارة، في الدليل التوعوي للأنفلونزا الموسمية 2023- 2024 الصادر عنها حديثاً، إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها، وهم: المرأة الحامل، والأطفال ما دون خمس سنوات، كبار السن، والأفراد الذين يعانون حالات طبية مرضية مزمنة، إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأكد الدليل أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا الذي يحصن الأشخاص ضد الإصابة ويقلل من شدة المرض ومن خطر دخول المستشفى، كما يوفر بشكل خاص حماية كبيرة للحامل طوال فترة الحمل وما بعدها، فضلاً عن حماية المولود في الأشهر الأولى من حياته حيث يقيه من مضاعفات الإصابة بالأنفلونزا.

وأوضح أن أفضل وقت للحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية يكون في شهر سبتمبر أو أوائل الشتاء من كل عام.