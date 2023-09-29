الامارات | «الشارقة الخيرية» تدعم 1350 عملية قلب للأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت جمعية الشارقة الخيرية دعماً لـ1350 عملية قلب للأطفال حول العالم منذ عام 2009 وحتى نهاية العام الماضي، وذلك ضمن حملة «القلوب الصغيرة» التي تُعنى بتوفير الرعاية الطبية للأطفال مرضى القلب في البلدان التي تشملها أعمال الجمعية.

وتوزّعت العمليات الجراحية ما بين عمليات القسطرة والقلب المفتوح وتم تنفيذها في الهند وبنغلاديش والسنغال وموريتانيا والمغرب والسودان وتنزانيا وطاجيكستان، وذلك وفق التقرير الذي أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

وتسيّر الجمعية حملات منظمة تتكوّن من طاقم طبي متخصص برئاسة رئيس الفريق الطبي لحملة القلوب الصغيرة، الدكتور أحمد الكمالي، إلى البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إن حملة القلوب الصغيرة تستهدف توفير الرعاية للأطفال المصابين بأمراض قلبية ويحتاجون إلى إجراء جراحة عاجلة بالقلب، في إطار مساعي الجمعية لتنفيذ رؤيتها الهادفة إلى التركيز على الأعمال التي تلمس احتياجات الإنسان الضرورية بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الجمعية تسير الحملات الطبية التي يتوافر بها فريق طبي متكامل ليقوم بإجراء العمليات الجراحية للأطفال في البلدان النامية والتكفل بكل تكاليف الحملة من تبرعات المحسنين.

وتابع أن الجمعية تؤكد أهمية هذا العمل الجليل في تقديم الدعم العاجل للحالات المصابة بأمراض القلب وهي من الأمراض المرهقة للنفس خصوصاً في ما يتعلق بجراحات القلب المفتوح، وفي الوقت ذاته فهي بحاجة إلى تكاليف باهظة ليس بمقدور ذوي الأطفال المصابين توفيرها، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تسيير هذه الحملات ويكون من الأهمية بمكان دعمها من قبل أهل الخير والإحسان الذين نقدم لهم كل الشكر على دعمهم لهذا المشروع، الذي أثمر نجاحاً ملحوظاً في توفير المساعدات الطبية العاجلة للفقراء والمحتاجين حول العالم.