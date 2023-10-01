الامارات | شرطان للحصول على خصم 35 % على المخالفات المرورية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة أبوظبي، شرطين لاستفادة السائقين من خصم 35% على المخالفات المرورية، وهي أن يتم دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها، وألا تكون ضمن المخالفات الخطرة.

وذكرت أنه يمكن للسائقين الحصول على خصم 25% على المخالفة المرورية عند دفعها بعد 60 يوماً حتى سنة من تحرير المخالفة المروية، كما يمكن تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهراً.

وأطلقت مديرية المرور والدوريات مبادرة «بادر واستفد»، بهدف التسهيل على السائقين وتحفيز ملاك المركبات على دفع المخالفات المرورية وتقسيطها، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات، حيث تقدّم المبادرة امتيازات وتسهيلات عدة.

وطوّرت شرطة أبوظبي آلية تمكّن السائقين من الحصول على خدمة تحويل النقاط المرورية إلى رخصة قيادة السائق، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للقيادة العامة. وأوضحت مديرية المرور والدوريات، خطوات الخدمة بالدخول إلى قائمة الخدمات، واختيار خدمة تسجيل النقاط المرورية، ثم إدخال الملف المروري، في حال كان مالك المركبة هو السائق ثم المتابعة.

أما إذا كان صاحب المخالفة غير مالك المركبة، فيتم إدخال رقم الملف المروري للمركبة، واختيار المخالفة المسجلة عليها النقاط، ومراجعة البيانات المختارة وتدقيقها، ثم إجراء التسجيل، ليتم استلام رمز التفعيل في رسالة نصية عبر الهاتف، وإدخال الرمز المرسل، وتأكيد الإرسال، وبعدها تكتمل عملية التسجيل. وتوفر شرطة أبوظبي نظام تخفيض النقاط المرورية، حيث تم توفير برامج تتيح لمرتكبي المخالفات المرورية مراجعة سلوكهم، إذ يستفيد منها كل سائق يحمل رخصة قيادة مسجلة بحقها نقاط مرورية من ثماني نقاط إلى 23 نقطة، والأشخاص الذين تم سحب رخص القيادة منهم، ومتجاوزو الحد التراكمي للنقاط المرورية (24 نقطة).