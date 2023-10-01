الامارات | «الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في «الحرارة» خلال أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر أكتوبر يعتبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث يشهد النصف الثاني منه انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وأوضح المركز أن الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر عادة ما تكون مرتفعة في الصباح الباكر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط إلى 51% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر. وذكر أن منخفض الهند الموسمي يتراجع تدريجياً، خصوصاً مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خصوصاً المناطق الشرقية من الدولة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خصوصاً شرقاً، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة. وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يبقى رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً، خصوصاً على المناطق الشمالية والساحلية. وأفاد المركز بأن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

وتوقّع أن يكون طقس الأربعاء المقبل رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على المناطق الداخلية والساحلية الغربية.